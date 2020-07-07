İki belediye de sıkı çalışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi, İzmit merkezini Yeşil Siyah bayraklarla donattı. Yürüyüş Yolu boyunca yapılan çalışmaların ardından bir birinden güzel görüntüler ortaya çıktı. Resmi tescil kararı açıklanırsa Yürüyüş Yolu’nda başkanlar ve takım şampiyonluk yürüyüşü yapacaklar.