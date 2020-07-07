Endamın yeter!..

3. Lig 2. Grup’ta en yakın rakibinin 14 puan önünde liderliği elinde bulunduran Kocaelispor, TFF’nin geçtiğimiz hafta 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’in devam etmemesi yönündeki kararının ardından bitime 5 hafta kala şampiyon oldu. Yeşil Siyahlılar, valilikten “Olur” alırsa hafta sonunu kutlamalara ayıracak. Pazar günkü program için de ünlü ses sanatçısı Kıraç ile (Ali Tufan Kıraç) görüşüldüğü öğrenildi.

GEMİ İLE KÖRFEZ TURU…

Kocaeli valiliğinin izin vermesi halinde harekete geçecek olan Kocaelispor’da 12. adam Cumartesi akşamı Kocaeli’nin ilçe sahillerinde eş zamanlı olarak meşaleler yakacak ve oluşacak tablo havadan da görüntülenecek.Pazar günü ise etkinlikler gün boyu sürecek. Yeşil Siyahlı kafile pazar günü ise önce Maide Restoran’da yemek yiyecek. Yemekte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve tüm takım olacak. Yemek yendikten sonra gemi ile Körfez turuna çıkılacak. Duraklar Gölcük, Değirmendere ve Karamürsel olacak.

ÜZERİ AÇIK OTOBÜS İLE STADA GİDİLECEK

Körfez turunun ardından gemi ile İzmit’e gelinecek ve taraftarlar takımı iskelede karşılayacak. Kafile, üzeri açık otobüsle, taraftarlar ile birlikte Kocaeli Stadı’na eskortlar ve tezahüratlar eşliğinde gidecek. Stat içinde program düzenlenecek ve kutlama programında tüm takım tek tek anons edilecek, konuşmalar yapılacak. Anlaşma olursa da Kıraç’ın konseri ile şampiyonluk kutlaması sona erecek. Bu arada Kocaelispor’un şampiyonluğu tescil edilirse, başkanlar ve takımın Yürüyüş Yolu’nda şampiyonluk turu atması da hedefleniyor.