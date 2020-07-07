Kentimizin en önemli simalarından ve sembollerinden olan basketbol ve futbol eski hakemi, İzmit Belediye Gençlik Spor Bayan basketbol takımı menajeri Cengiz Kahraman kalp krizi geçirdi. Kentimizin en eski simalarından olan Kahraman Akademi Hastanesi'nde anjiyoya alındı.