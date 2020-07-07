Cumhur İttifakı davetine Ünlü'den destek

Haftalık olağan basın açıklamasında bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aydın Ünlü MHP İl binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasına sözlerine yapılan İl toplantısıyla başladı. Ünlü, “Liderimiz Devlet Bahçeli’nin hem rahatsızlığı hem de salgın nedeniyle yapamadığı il toplantısı 4 Temmuz’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Gün Sazak Toplantı Salonunda saat 14.00’da yapılmıştır. 90 dakika süren toplantıda liderim devlet bahçeli terörle ilgili bilgilendirmeler yaparak virüsle yapılan mücadele hakkında il başkanlarına bilgiler vermiştir.” İfadelerini kullandı.

Ünlü, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin 13. Kurultayı 14 mart 2021 yılında yapılacaktır bu tarih İstiklal marşımızın kabulunün de 100. yılıdır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin kongre sloganı; istikrar için birlik, istikbal için birlik, kazanan Türkiye olacaktır.” dedi.

İLK KONGRE 9 AĞUSTOS’TA

Ünlü, “Türkiye’de ilk kongremiz 9 Ağustos tarihinde Samsun ilk Adım ilçesiyle başlayacaktır. Kongrenin kararı İlçe başkanları toplantısı ve il yönetim kurulu toplantısıyla karar bağlanacaktır. Kongrelerimiz belirlenen tarihte Ağustos ayında başlayacaktır. Tarihler genel merkezimizin onayı alındıktan sonra açıklanacaktır. Kongrelerde salgın kurallarına harfiyen uyulacaktır.

Bu ülke 60 yıl Parlamenter Sistemle yönetilmiş. Parlamenter sistem bu ülkeyi darbecilerin kucağına atmıştır. Biz ne yaparlarsa yapsınlar Cumhurbaşkanlığı Sistemine bağlı kalacağız. 2023 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Türk kanunlarını hep beraber çıkaracağız. Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz ona göre çalışacağız.” dedi.

Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokağın kaldırım taşlarının siyaha boyanması üzerine de konuşan Ünlü, “Esnaf Milliyetçi Hareket Partisi’nin mesajını almıştır. Belediye tekrar boyasın esnafımız gereken cevabı tekrar verecektir.” İfadelerini kullandı.

ÇAMUR AT İZİ KALSIN

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş ve ilçe yönetiminin yapmış olduğu açıklamaları da eleştiren Ünlü, “Eğer bir il başkanı, bir önceki belediyenin çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyorsa, bir dönem önceki yolsuzluklardan bahsediyorsa arabasına binip Cumhuriyet Başsavcılığı’na gidip suç duyurusunda bulunacak. Çamur at izi kalsın mantığı ile siyaset yapmayı bıraksınlar.” ifadelerini kullandı.

İlçe takvimi hakkında da konuşan Ünlü, “Önümüzdeki günlerde İlçe Başkanları toplantısı yaptık bir değerlendirmede bulunduk. İlerleyen günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’ne bir takvim sunacağız takvim onaylanır onaylanmaz da bunu kamuoyuna sunacağız.” dedi.

SEMİH YALÇIN’A DESTEK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, DEVA Partisi ve Gelecek Partilileri Cumhur İttifakı’na davette bulunmuştu. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü de Semih Yalçın’a destek verdi. Ünlü “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın’ın siyasi öngörüsü bizimle bir değildir. Kocaeli il teşkilatımız destekleyecektir. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı böyle bir davette bulunuyorsa bildiği bir şey vardır. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Teşkilatı da onu destekleyecektir. Biz bu öneriyi önemsiyoruz. İnanıyoruz ki Deva Partisi’nin yöneticileri de bunu önemseyeceklerdir.” İfadelerini kullandı.