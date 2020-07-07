Muhtarlıkların ihtiyaçları karşılanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi köylere verdiği desteğini sürdürüyor. Kentte sunduğu tüm imkânları köylere de sunma çabasında olan Büyükşehir, gelen talepler doğrultusunda kırsalın ihtiyacını gideriyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne gelen talepler ile ihtiyaçlar belirlenerek hizmet veriliyor.
İHTİYAÇLAR KARŞILANDI
Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda Başiskele Aydınkent ve Döngel Muhtarlık binalarının iç cepheleri ve kapıları boyandı. Muhtarlıkların tamirat ve tadilat gerektiren işleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmalarda kapı, boya, kalebodur fayans gibi ihtiyaçları karşılandı.
KIRSALA HER ALANDA DESTEK
Öte yandan köy yollarının bakım ve onarımını gerçekleştiren, köy fırınları yapan, tarım ve hayvancılık alanlarında hem hibe hem de teknik destek sunan Büyükşehir, talep doğrultusunda ortak alanlar için malzeme desteği de sunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.