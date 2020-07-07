Kürekçi: Lunaparklarda periyodik denetim yapılmalı

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekçi, koronavirüs döneminde normalleşme süreci kapsamında, 6 Temmuz’da açılacak olan Lunaparklarla ilgili açıklama yayımladı. Kürekçi, açılacak olan lunaparkların risk oluşturmaması için düzenli olarak periyodik denetimlerinin yapılması gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili olarak, “ Yaz aylarında birçok ailenin çocuklarını lunaparklara götürdüğünü biliyoruz. Fakat içinde bulunduğumuz Covid-19 Pandemi koşulları, 6 Temmuz’da açılacak olan lunapark ve tematik parkların kullanımına dair çok özel bir hassasiyet gerektiriyor. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve uzman hekimlerin uyarıları doğrultusunda maske kullanımı, fiziki mesafe ve temizliğin sağlanması yanı sıra çocuklarımızın daima göz önünde olması gerekmektedir. Pandemi koşullarında bu tür kalabalık yerlerin az sayıda insanın bulunduğu yerlerden, toplu bulunulan kapalı alanların açık alanlardan, yüksek sesle konuşmamıza neden olan gürültülü yerlerin sakin yerlerden daha fazla risk oluşturduğu gözetilmelidir" ifadelerini kullandı.

“DENETLENMESİ GEREKİYOR”

“Diğer yandan söz konusu lunaparklar dahil hiçbir yerin pandemi koşulları gözetilerek tasarlanıp işletilmediği ve çocukların bizlere göre çevredeki nesnelerle elleriyle daha çok temas kurdukları, birbirleri ile kolayca sıcak ilişkilere girdikleri gözetilerek azami dikkat gösterilmelidir. Uzmanlık alanlarımızla bağlantılı teknik açıdan ise lunaparklar ve benzeri eğlence tesislerindeki ekipmanların periyodik bakım ve onarımları ile işletme testlerinin sezon öncesinde mutlaka yapılmış olması gerekmektedir. Bu gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediği, kamusal nitelikli üçüncü ve bağımsız bir teknik göz tarafından yapılmalıdır. İşletme personelinin de pandemi açısından koruyucu ekipman kullanması, eğitilmiş ve denetlenmiş olması gerekmektedir. “

“İHLAL EDİLİYOR”

“Ancak mühendislik tasarımı olan, yüzlerce hareketli parça ve güvenlik aksamları ile devasa konstrüksiyonlar olan ekipmanların güvenlik aksamlarının periyodik test ve kontrollerinin uzman makina mühendisleri tarafından yapılması gereği ihlal edilmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülke genelindeki yaygın örgütlülüğümüz ve yetişmiş teknik personelimiz ile lunaparklardaki makinelerin sağlıklı ve güvenli kullanımına yönelik periyodik kontrollerinin yapılması için kamusal sorumluluk ile görev almaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.”