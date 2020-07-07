Özel Bilgi Köprüsü yeni öğretmenleriyle tanıştı

Eğitim sektöründe 17 yıllık deneyimiyle ilimizin marka kuruluşu Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumlarının İzmit Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi eski İzmit Lisesi’nin karşısında açılan yeni şubesini idareci ve öğretmenleri tanışma kahvaltısında buluştu. Toplantıya Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz da katıldı.

BAŞARI ÇITASI SÜREKLİ YÜKSELİYOR

Eğitim sektöründe ilimizin marka kuruluşu olan Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, kreş ve anaokullarının yanı sıra liseye hazırlık ve üniversiteye hazırlık özel öğretim kurslarıyla da birçok genci hayalleriyle buluşturdu. Geçen yıl YKS’de ilk 100’de 4 Türkiye derecesi, genel başarıda da 45 Tıp, 26 Hukuk ve 17 Mimarlık derecesi elde ederek her yıl başarı çıtasını biraz daha yükselten Bilgi Köprüsü, bu yılki sınavdan da resmi olmayan sonuçlara göre yine Türkiye dereceleri bekliyor.

KORKMAZ YALNIZ BIRAKMADI

Gelecek yılın hazırlıklarına şimdiden başlayan Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’nda geçtiğimiz şubat ayında açılan ve pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin henüz başlamadığı yeni şube idareci ve öğretmenleri önceki gün İzmit Gölkay Park Doğa Restoran’da bir araya geldi. Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, öğretmenleri bu buluşmada yalnız bırakmayarak yeni dönemle ilgili şunları söyledi:

BAŞARININ SIRRI MUTLULUK

“Öğrencilerimizi hayal ettikleri geleceklerine taşımak için alanında deneyimli, çok güçlü bir öğretmen kadrosunu yeni şubemizde de bir araya getirdik. Ancak Bilgi Köprüsü’nün asıl gücü, kurumumuzda herkesin mutluluğa odaklanmasıdır. Öğretmen ve idarecileriyle mutlu olan ve bu mutluluğu öğrencilerine yansıtan bir kurum olarak yeni şubemizde de başarımızın taçlanarak devam edeceğinden eminiz” dedi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın Cobid-19 tedbirleri kapaamında ve Mille Eğitim Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre az kişilik sınıflarda eğitim verecek olan Özel Bilgi Köprüsü’nde erken kayıt avantajlarının devam ettiği belirtildi.