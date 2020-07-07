Sezer, Gölcüklü yazarları ağırladı

Gölcüklü yazarlar H. İhsan Sönmez ve Cihan Ormancı, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret etti. Başkan Sezer, kitap okumanın ülkemizin geleceği için çok önemli olduğunu belirtti. Sezer, ziyaretlerinden ötürü yazarlar H. İhsan Sönmez ve Cihan Ormancı’ya teşekkür ederek yeni kitaplar için yazarları tebrik etti.

“KİTAPLAR OKUYUCUYLA BULUŞTU”

Sezer, kitaplara ve yazarlara çok önem verdiklerini belirterek, “Ülkemizin geleceğini eğitim ile sağlama alabiliriz. Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığını kazandırmamız gerekiyor. Bugün Gölcüklü değerli yazarlarımız H. İhsan Sönmez ve Cihan Ormancı’nın yeni yayınlanan kitapları ‘Düşkıran Sarkacı’ ve ‘Geçmişin İzinde Şifre’ okuyucuyla buluştu. İlçemizin kültürel yaşamına katkı sunan saygıdeğer yazarlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.