İzmit Belediyesi’nde encümen AKP’li

İzmit Belediyesi, normalleşme tedbirleri kapsamında 4 ay sonra yeniden toplandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in meclis başkanlığı yaptığı meclisin birinci oturumunda 25 gündem maddesi görüşüldü. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle birer boşluk şekilde oturulan mecliste seyirci de alınmadı. Mecliste ilk olarak encümen üyesi ile ihtisas ve denetim komisyonları seçildi.

Encümen seçimi gizli oy usulü yapıldı. Komisyonunda AKP ve CHP anlaşma sağlayamaması üzerine komisyonda AKP’li meclis üyeleri yer aldı. Komisyonda Muharrem Tutuş, Fikret Hocaoğlu, Mehmet Çetin yer aldı.