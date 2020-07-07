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07 Tem 2020 - 15:38- Gündem G: 07 Tem 2020 - 15:40

Ulugazi öğrencileri, yazdıkları kitaplarla mezun oldu

İzmit Ulugazi İlkokulu’nun 4-F Sınıfı’nda mezuniyet töreni, kendi yazdıkları hikâye kitaplarıyla coşkulu bir şekilde yaşandı
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İzmit Ulugazi İlkokulu 4-F Sınıfı öğrencileri bu yıl karneleriyle birlikte kendi yazdıkları kitaplarını da aldılar. Bu yıl Ulugazi’den mezun olan çocuklar, ikinci kez kitap çıkarmanın mutluluğunu yaşadılar. Daha önce Kocaeli'nin önemli yayınevlerinden olan Melekler Yayıncılık ile 2’nci sınıftayken şiir kitabı projesini hayata geçiren Sınıf Öğretmeni Jale Gül Kaçmaz, bu yıl da öğrencilerini mezun ederken onların yazdıkları hikâyelerden ve öykülerinin konularına göre çizdikleri resimlerden oluşan ‘Bizden Size’ adlı kitabı, diploma hediyesi olarak hazırlattı.

“BİZ ONLARA FIRSAT VERDİK”

Uzun ve titiz bir uğraş ile çocukların geliştirdiği proje hayata geçirildi. Öğrencilerin kendilerine öz güven duymalarının sağlanmasının yanı sıra edebiyat ve resim sanatlarına olan ilgilerinin de artmasına ve bu alanlarda çalışmalar yapmalarına da vesile olmasını hedeflediklerini belirten Sınıf Öğretmeni Jale Gül Kaçmaz, “Kim bilir geleceğin dünya çapında yazar ve ressamları belki de bu çocukların arasından çıkacak. Biz onlara bu anlamda bir fırsat verdik” dedi. Öğrencilerin yanı sıra velilerinin de yoğun ilgi gösterdiği kitap teslim töreni ardından çocuklar kendi yazdıkları hikâyeleri ailelerine ve arkadaşlarına okudular.

“GELECEĞİMİZİN BÜYÜK YAZARLARI”

Ulugazi İlkokulu konferans salonunda gerçekleşen törende konuşan Okul Müdürü Abdullah Ünüvar da çocukları ve öğretmeni Jale Gül Kaçmaz’ı tebrik etti. Daha sonra söz alan Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı ve Melekler Yayıncılık’ın sahibi Alptekin Cevherli, “Türk edebiyatı ve Türkçe’mizin geleceği bakımından çok önemli bir günü şu anda yaşıyoruz. Burada sadece ilkokuldan bu sene mezun olan çocukları değil, aynı zamanda geleceğimizin büyük yazarlarını da görüyorum. Bu bakımdan başta çocuklarımızı, ailelerini ve değerli öğretmenleri Jale Hoca’mızı tebrik ediyorum” dedi.

07 Tem 2020 - 15:38 - Gündem

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