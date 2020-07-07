İŞ-KUR ve SGK, Vali Yavuz’a brifing verdi

Vali Seddar Yavuz, kurumların faaliyetleri, hizmetleri ve projeleriyle ilgili bilgi almaya devam ediyor. Valilik makam toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ve İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz tarafından Vali Yavuz’a brifing verildi. İlk brifingi veren SGK İl Müdürü Nacar; kurumun kadro ve personel, bina, lojman diğer sosyal ve yardımcı tesisler, araç-makine ve teçhizat durumları, İlimizde halen fili olarak çalışan ve emekliler ile ilgili yapılan iş ve işlemler ile ilgili Vali Seddar Yavuz’a kapsamlı brifing de bulundu.

İŞSİZLİK BAŞVURULARI VE ÖDEMELERİ

Bir sonraki brifing Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürü Ulvi Yılmaz tarafından verildi. Ulvi Yılmaz; kurumun personel durumu, kayıtlı iş isteyen ve işe yerleştirilenler, işsizlik başvuruları ve ödemeleri, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, kurum tarafından açılan meslek edindirme kursları, idari para cezalarına ilişkin yapılan işlemler, sendikal faaliyetler, kuruma gelen başvurular (Alo 170 ve CİMER), kurumun sorunları hakkında Vali Yavuz’a kapsamlı brifing verdi.