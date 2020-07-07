Başhekim Pehlevan, yeni hastane inşaatını denetledi

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve hastane yöneticileri Değirmendere’de yapımı devam eden Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni bina inşaatını yerinde incelediler. Başhekim Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve hastane yöneticileri hastane inşaat alanında yapılan binayı gezip inşaatın seviyesi ve çalışmalar hakkında yüklenici firma mühendislerinden bilgi alarak fikir alışverişinde bulunuldu. Başhekim Pehlevan, “Hastanemizin yeni binasının tamamlanmasıyla başta Gölcük ilçemiz olmak üzere bu bölgemizde bulunan vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti verme fırsatı yakalanmış olacaktır” ifadelerine yer verdi.