Gölcük Kurban Komisyonu toplandı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Gölcük İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut başkanlık etti. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır” denildi.

“KURALLAR BELİRLENDİ”

Devamında, “Bu çerçevede yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerde çalışanlar ve müşteriler için uyulması gereken kurallar, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca ‘Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler’ belirlenmiştir. Bu kapsamda İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu Toplantısı yapılmıştı” ifadeleri yer aldı.