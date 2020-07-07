“Sosyal medyada gerekli adımlar atılacak”

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, ülke ve ilçe gündemini değerlendirdi. Seymen, öncelikle komşumuz Sakarya’nın Hendek ilçesinde hava-i fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan dolayı hayatını kaybedenlere ve Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Personellerinden, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Adem Özmen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileyerek başladı. Başkan Seymen, gündemde olan sosyal medya konusunda gereken adımların atılacağını belirtti.

“HAYSİYET YOKSUNU”

İlçe Başkanı Seymen, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın yeni doğan çocuğunun sevincini bildirdiği bir yazı paylaşmasının ardından altına birkaç tane insan olmaktan çıkmış, haysiyet yoksunu vatandaşın kendi çöpleşmiş zihniyetlerini yansıtan küfürleri, bu konuda belli adımlar atılması gerektiğini iyice gösterdi. Bir kişinin yüzüne karşı işlendiğinde suç olan her şeyin, sosyal medya platformlarında da suç teşkil etmesi gerekmektedir” diye konuştu. Ardından TFF 2’nci ve 3’üncü Liglerinin tescil edilmesiyle grubunda Şampiyon olarak bir üst lige çıkmayı başaran Kocaelispor’u da tebrik etti.