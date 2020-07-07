SP’li Aksu: Tedbirlerde ciddiyet yok

Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, sağlığı, ekonomiyi ve toplumların yaşantılarını etkileyen Covid-19 salgını ve sürecinde halkın rehavete kapıldığını ifade etti. Salgının ülkemizde 5 binin üzerinde can aldığını ve her geçen gün bu kayıpların devam ettiğini belirten Aksu, “Salgın sürecinde alınan önlemlerin ve uygulamaların başında ciddiyetin olduğunu ancak uygulamada bu ciddiyetin olmadığını gözlemliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“BAŞARILI SÜREÇ BALTALANIYOR”

Aksu, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca beyin kişisel gayretleriyle başarılı sayılabilecek bir süreç geçirdik ancak bu başarı zaman zaman yönetimsel hatalarla ne yazık ki sekteye uğratıldı. Diğer taraftan hükümet bazı alanlarda sosyal mesafe kurallarını maliyet açısından askıya alıyor. Örneğin 15 dakika süren namaz için camilerde sosyal mesafe kuralı disiplinle takip edilirken 2 saatlik uçak yolculuğunda bu kural çöpe atılıyor çünkü camilerde mesafe ücretsiz ancak uçaklarda ücretli. Unutmayın. Salgın mesafe tanır ama maliyet tanımaz. Kurallara riayet ve ciddiyet konusunda hükümet örnek teşkil etmelidir” dedi.