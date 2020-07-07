İzmit Belediyesi’nde komisyonlarda oy birliği

İzmit Belediyesi, normalleşme tedbirleri kapsamında 4 ay sonra yeniden toplandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in meclis başkanlığı yaptığı meclisin birinci oturumunda 25 gündem maddesi görüşüldü. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle birer boşluk şekilde oturulan mecliste seyirci de alınmadı. Mecliste ilk olarak encümen üyesi ile ihtisas ve denetim komisyonları seçildi.

KOMİSYONDA 3 FARKLI SİSTEM

Encümen seçimi gizli oy usulü yapıldı. Komisyonunda AKP ve CHP anlaşma sağlayamaması üzerine komisyonda AKP’li meclis üyeleri yer aldı. Komisyonda Muharrem Tutuş, Fikret Hocaoğlu, Mehmet Çetin yer aldı. İhtisas komisyonlarının belirlenmesiyle ilgili Hürriyet, “Komisyonda grup başkanvekillerimiz sayıyla ilgili uzun uzun konuştular. Uzlaşarak gitme taraftarıydık. Uzlaşma taraftarıyız. Bu dönem MHP, AK Parti grubundan ayrıldığı için sayıda farklılaşma oldu. Yaptığımız hesaplamada 5’lik sistemde AKP 2, CHP 2, MHP 0, 4’lük sistemde AKP 2, CHP 2, MHP 0, 3’lük sistemde AKP 1, CHP 1 MHP 0 olarak çıkıyor. Bizim derdimiz siyaset değil, sorunlara çözüm üretmek. Buradan bir kriz yaratmaya ya da kutuplaşma derdinde değiliz” dedi.

“MHP’NİN VAROLMASINI İSTİYORUZ”

Hürriyet sözlerinin devamında, “Herkes 4’lük sistem olması yönünde görüş veriyor.Burada meclisin anlaşması, birbirine tahammül göstermesi çok kıymetli. MHP’li arkadaşlarımıza bir sürü insan oy vermiş; komisyonlarda temsili çok kıymetli. 4 kişi zor oldu; 5 kişi olması yönünde bir irade var; buna karşı çıkmıyoruz. Bazı komisyonlar sizde, bazıları bizde olsun dedik. Onda da uzlaşamadık. MHP’nin varolmasını istiyoruz. MHP’nin olması konusunda hemfikiriz. Kimsenin iradesini yok sayamayız” dedi. Komisyonların 5 kişiden oluşmasıyla ilgili ihtisas komisyonlarının dahil olmak üzere Nisan ayına kadar görev yapacak olmaları oy birliğiyle kabul edildi.