THY kanatlarını doğa için açtı...

THY Basın Müşavirliği açıklamasında, 2019 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’na göre şirketin, hem çevreye hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağladığı, pandemi krizi öncesinde sürdürülebilir büyüme ve karlılık stratejisini başarıyla uygulayarak 74.3 milyon yolcu taşıdığı 2019’da, iklim değişikliğiyle mücadele ve yakıt verimliliğini artırma konularına da odaklandığı belirtildi.

SALGIN SÜRECİ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı sürdürülebilirlik performansıyla ilgili şunları kaydetti: “Salgın sürecinde gördük ki doğadan ayrı kaldığımız zaman mutlu değiliz. Dünyanın en çok ülkesini uçuş ağında bulunduran havayolu olarak gelecek nesillerin de dünyamızın doğal ve tarihi güzelliklerini yerinde keşfedebilmesini önemsiyoruz. Tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çerçevede gerçekleştirmeye odaklanacağız.

TEHLİKELİ ATIKLAR

THY Teknik AŞ 2019’da önemli bir geri dönüşüm başarısı sergileyen tehlikeli atıkları geri dönüştürerek 63 futbol sahası kadar (12 adet B737-800 hacmine eş atık) toprak kurtarırken, tehlikesiz atıkların dönüşümü ile de 3 bin 648 ağacın kesilmesini önledi. Atık yönetim sistemi sayesinde makine ve uçak yağlarının doğal su kaynaklarına karışmasını önleyen THY Teknik AŞ böylece 784 adet olimpik yüzme havuzu kadar suyu kirlenmekten korudu.”