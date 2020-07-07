Meteoroloji'den Kocaeli için ‘sarı’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli’de bu gece başlayıp yarın akşam saatlerine kadar devam edecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı sarı kodla uyardı. Müdürlükten yapılan açıklamada, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.