Bazı kurumlara atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliğine Müfettiş Vural Duman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğüne Murat Koca, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) I. Hukuk Müşavirliğine Hüseyin Alkan, Sağlık Bakanlığı Başmüfettişliklerine müfettişler Muhammet Türker, Tuncay Derin ve Fatih Özkara, Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı Ersoy İşleyen, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne Metin Öztürk ve Ticaret Bakanlığında Ticaret Başmüfettişliğine Yaşar Baltacı atandı.
YANAR GÖREVDEN ALINDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar görevinden alınırken, yerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Ayözen getirildi. DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına ise Erhan Ümit Ekinci atandı. Ayrıca Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcısı İlhan Akdeniz ve I. Hukuk Müşaviri Şenay Dayanır ise görevlerinden alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.