Hazine 8,1 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 9,5, bileşik faiz yüzde 9,72 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 914 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 694 milyon lira, net satış 1 milyar 706,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 921,2 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.
DEVLET TAHVİLLERİ
Hazine ikinci ihalede ise 7 yıl (2492 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 4,96 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 566 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 692 milyon lira, net satış 1 milyar 681,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 75 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 251 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, piyasaya toplam 8 milyar 112,3 milyon lira borçlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.