Halk Süt oy çokluğuyla geçti

İzmit Belediyesi, normalleşme tedbirleri kapsamında 4 ay sonra yeniden toplandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in meclis başkanlığı yaptığı meclisin birinci oturumunda 25 gündem maddesi görüşüldü. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle birer boşluk şekilde oturulan mecliste seyirci de alınmadı. Mecliste ilk olarak encümen üyesi ile ihtisas ve denetim komisyonları seçildi.

KOMİSYONDA 3 FARKLI SİSTEM

Encümen seçimi gizli oy usulü yapıldı. Komisyonunda AKP ve CHP anlaşma sağlayamaması üzerine komisyonda AKP’li meclis üyeleri yer aldı. Komisyonda Muharrem Tutuş, Fikret Hocaoğlu, Mehmet Çetin yer aldı. İhtisas komisyonlarının belirlenmesiyle ilgili Hürriyet, “Komisyonda grup başkanvekillerimiz sayıyla ilgili uzun uzun konuştular. Uzlaşarak gitme taraftarıydık. Uzlaşma taraftarıyız. Bu dönem MHP, AK Parti grubundan ayrıldığı için sayıda farklılaşma oldu. Yaptığımız hesaplamada 5’lik sistemde AKP 2, CHP 2, MHP 0, 4’lük sistemde AKP 2, CHP 2, MHP 0, 3’lük sistemde AKP 1, CHP 1 MHP 0 olarak çıkıyor. Bizim derdimiz siyaset değil, sorunlara çözüm üretmek. Buradan bir kriz yaratmaya ya da kutuplaşma derdinde değiliz” dedi.

“MHP’NİN VAROLMASINI İSTİYORUZ”

Hürriyet sözlerinin devamında, “Herkes 4’lük sistem olması yönünde görüş veriyor.Burada meclisin anlaşması, birbirine tahammül göstermesi çok kıymetli. MHP’li arkadaşlarımıza bir sürü insan oy vermiş; komisyonlarda temsili çok kıymetli. 4 kişi zor oldu; 5 kişi olması yönünde bir irade var; buna karşı çıkmıyoruz. Bazı komisyonlar sizde, bazıları bizde olsun dedik. Onda da uzlaşamadık. MHP’nin varolmasını istiyoruz. MHP’nin olması konusunda hemfikiriz. Kimsenin iradesini yok sayamayız” dedi. Komisyonların 5 kişiden oluşmasıyla ilgili ihtisas komisyonlarının dahil olmak üzere Nisan ayına kadar görev yapacak olmaları oy birliğiyle kabul edildi.

“KOMİSYONLAR TOPLANMIYOR”

Tahsin Marmara Sokak’ta taşların siyaha boyanmasıyla ilgili MHP’li Meclis Üyesi İlker Kazan’ın sorusu üzerine Hürriyet, “Gitmişler simsiyaha boyamışlar. Biz 1 yıl onu yapalı. Bugün trafik ışıkları da PKK renkleri. Bu kadar küçük şeylere takılmayın. ” dedi. Kültür Müdürlüğü kurulması ile alakalı Hürriyet, “Nitelikli yapılanmaya ve idareye ihtiyacımız var. Komisyonluk bir konu değil. Tiyatro müdürlüğü kurulmasıyla alakalı. Komisyonlar toplanmıyor. AKP’li Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü “Sizde konuyla ilgili son dakika karar verdiniz. Son anda gelen şeyler var” dedi. Madde komisyona havale edildi.

“HALK SÜT KONUSUNA OLUMLU BAKIYORUZ”

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, “Bugün orta yolda gittiğimiz için sayın başkana teşekkür ediyoruz. Belediye mahallerini satmayacağız denilmişti. Vadi Kent konutları ve köylerdeki yerler gündeme geldi. Biz Vadi Kent’te yetki vermeyi uygun görüyoruz. Bunların hayırlı işlerde kullanılması bizim için önemli. Vadi Kent’in satışında problem yok ama diğerleri ayrı yapılsın istiyoruz. Tekrar konuşmak istiyoruz. Halk Süt konusuna olumlu bakıyoruz. Basın yayın ve halkla ilişkilerin ayrılması konusunda çekimser davranıyoruz. Veteriner müdürlüğünün kurulmasına da olumlu bakıyoruz. “Bizi çalıştırmıyorlar, hizmetler engelleniyor” bahanelerinizi ortadan kalkması için çekimser oy vereceğiz. Bu konudaki çekincelerimizi ortaya koyduk. Önceki dönem tek çatı altında ve yarı yarıya kadroyla bu iş gayet güzel yürütülürken, sizin bu reklam merakınızı anlamış değiliz. Ama madem bunu bu kadar çok istiyorsunuz, buyrun takdir sizindir” dedi. Vadi Kent’in satılması oy birliğiyle kabul edilirken; köylerde tüzel kişilerde kalan tarlaların yeniden komisyonda görüşülmesine karar verildi.

CHP’li Meclis Üyesi Arısal da MİA ile ilgili söz alarak, “MİA’nın bütününde sorunlar planlama ve şehircilik anlayışına doğru olmadığını defalarca dile getirdim. Görüyoruz ki plan defalarca tadilata uğramak zorunda kalıyor. Bu planın yeterince sahiplenilmediğini de görüyoruz” dedi. MİA’ya yönelik yapılan itirazlarla ilgili İmar Komsiyonu’nun yazısı oy birliği ile kabul edildi.

“KIYMETLİ ARAZİLERİ BIRAKTIK”

Hürriyet Soydabaş’ın açıklamasıyla ilgili, “Arazi satımıyla ilgili satmadan yürüme taraftarıyız. Vadi Kent satılmak üzere yapılmış bir yatırım. Köylerle ilgili işe yaramayan, değersiz, oradan gelecek paranın daha değerli yerlere yatırım yapılmasıyla ilgili düşüncemiz vardı. Kimsenin işine yaramıyor o araziler. Kıymetli arazileri özellikle bıraktık. Basın yayıma adam almıyoruz, basın yayında 7 kişi çalışıyorsa halkla ilişkilerde 20 kişi çalışıyor. Bu kentin hayvan sorunu var. Kreşte de aynı sorunu yaşayacağım. Müdürlük yok şimdi. Veteriner işleri müdürlüğümüze ihtiyacımız var. Halk Süt projesi ile ilgili işletmelerle anlaşarak krediyle ya da kredisiz de yapabiliriz. Böyle bir gündemimiz de var” dedi. Mecliste 36 kadronun açılması teklifi de gündeme geldi. 3 çocuk gelişim uzmanı, 4 kütüphaneci, 4 mütercim, 4 sanat tarihçi, 4 tercüman, 2 veteriner hekim, 2 veteriner sağlık teknikeri, 2 veteriner sağlık teknisyeni, 4 çocuk eğitmeni, 4 çocuk rehberi ve gözetmenin aralarında bulunduğu 36 kadronun açılması komisyona gönderildi.

HALK SÜT’TE OY ÇOKLUĞU

Basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğünün ayrılması oy çokluğuyla kabul edildi. Veteriner işlerinin kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Halk Süt ile ilgili Hayrettin Ünlü, “Uygun işletme olduklarını ifade ettiler. 27 tane vatandaşı belirlediklerini, 25 tanesini İzmit dışındaki köylerden 2 tanesinin İzmit’te olduklarını ifade ettiler. Biz de hepsinin İzmit’in köylerindeki vatandaşların faydalandırılmasını isteriz. Kredileri kullanırken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. 7 milyonu dikkatli kullanmak lazım” dedi. Hürriyet, “Büyük şirketlerden bahsetmiyorum. Köylünün uygun şartlarda düzgün ahırlarına işletme adını koyduk. Ona göre de biz hayvan alacağız. Biz kooperatife para vermeyeceğiz” ifadelerinde bulundu. Halk Süt Projesi oy çokluğuyla kabul edilirken AKP çekimser davrandı.

DEV TÜRK BAYRAĞI ÖNERİSİ

MHP grubu mecliste 8 adet önerge verdi. MHP Meclis Üyeleri tarafından, Yeşilova’daki mahalle konağı inşaatı, Yeşilova mahallesi Üzmez Sokaktaki asfaltlama çalışması, Akpınar Mahallesi’nde çay bahçesi yapılması, yine aynı mahallede muhtar için muhtarlık ofisi talebi, Akpınar Mahallesi’nin en uç noktasına Körfez’e gelen yabancı bayraklı gemilere ve millete gurur verecek dev bir Türk Bayrağı çekilmesi, ot biçme ihalesinin durumu önergeleri verildi. Ayrıca çöp toplama aracında çalışan Sadullah Ergin’in neden tazminatsız çıkarıldığı soruldu. MHP İzmit Meclis Üyesi İlker Kazan, tarafına ödenen oturum ve komisyon ücretlerinin Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlanması talebinde de bulundu.

“YARIM MİLYONLUK TASARRUF SAĞLADI”

Hürriyet söz konusu önergelerle ilgili, “Akpınar’da muhtarımızın yeri var ancak bakıp değerlendiririz. Türk Bayrağı’nı gerekirse beraber dikeriz. Ot biçme olayının bir kısmını belediye personeli ve ihaleyi yaptırıyoruz. Kendi personelimizin yetmesi pandemi nedeniyle mümkün değil. 17 kişilik kendi personelimiz; 15 kişilik firma personelimiz var. 2100 metrekarelik bir alanı kendi personelimizle yaptık. Yarım milyonluk tasarruf sağladı. Geçmiş dönemde tamamı ihaleyle yapılıyordu. Bu konuyla ilgili park bahçe müdürlüğümüz detaylı bilgi aktaracak” dedi.

AKP’li Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, “Sonrakiyle önceki farklı çıkıyor. Biz de bakacağız. Keşke MHP’yle ilgili hassasiyeti denetim komisyonunda gösterseydiniz. Denetim kurulu oluştururken 2’ye 2 diye ısrar ettiniz” dedi. Hürriyet, “Ne kadar güzel götürürken olmaz böyle. Ne kadar güzel götürürken ben üste çıkayım derdine neden giriyorsunuz. Milletvekili yapacaklar sizi merak etmeyin” dedi. CHP’li Meclis Üyesi Ünal Özmural, “Hiçbir komisyonda bir tane meclis üyemiz yok. Biraz insaflı olmak lazım. Bunun neresi demokratik?” dedi. Soydabaş ise “İmar komisyonda CHP’nin meclis üyesi var” ifadelerinde bulundu.

“İHALEYİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDIK”

Hamidiye suyun dağıtılma sebebi önergesiyle ilgili Hürriyet, “Hangisi denk gelirse alıyoruz. İzmit’in suyu yok; Yuvacık’ın suyu var. İstanbul’u dışlıyor muşunuz? Belediye gidince dışlayasınız tuttu” dedi. Yeşilova’daki mahalle konağı ile ilgili Hürriyet, “Geçmiş dönemde yarım kalan bir yer. Biz de orayı revize ettik. Öncesinde müteahhit başaramamış. İhaleyi iptal etmek zorunda kaldık” dedi.

Komisyonlar:

Plan ve Bütçe Komisyonu:



Hayrettin Ünlü, Çağlayan Duman, Vedat yoldaş, Dilek Yalçın Necat Çakır



İmar Komisyonu:



Ünal Özmural, Arsal Arısal, Güzin Taştekin, Fatih Özcan, Engin Duymaz



Kırsal Hizmetler Komisyonu:



Şener İnce, Mehmet Çetin, Çağlayan Duman, Süleyman Şen Halil İnceel



Eğitim ve Gençlik Komisyonu:



Aykut Çağlayan, Erkan Aksoy, İlker kazan, Mehmet Baştürk, Tuncay Aşkın



Çevre ve Sağlık Komisyonu:



Ayhan Arpacı, Nevin Serra Demirkol, Ersin Alpaslan, Çetin Sarıca, Mustafa Engin



Kültür ve Turizm Komisyonu:



Şener İnce, Aysel Demirtaş, İlker Kazan, Yaşar Kardaş, Mehmet Baştan



Sosyal Hizmetler Komisyonu:



Erol Çalışkan, Vedat Yoldaş, İbrahim Kılıç, Ertuğrul Malçok, Devrim Bal,