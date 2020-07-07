Üzülmez liste çalışması yapıyor… Araç da var

Başkan Hüseyin Üzülmez, yola devam kararı alırken, yeni listesinde boğaz boğaza kavga ettiği İsmail Araç’ı da alırken, Bahadır Taşer, Yaşar Arslan diğer devam edecek isimler oldu. Üzülmez, dün akşamki toplantıda herkesten helallik istedi, bazı isimler helallik vermedi. Kutlamalardan sonra istifalar e önemli açıklamalar bekleniyor.