Genç çiftin nikahını Başkan Aygün Kıydı

Hamide ve Abdurrahman Oktay çiftinin güzel kızları Latife ile Nazmiye ve Özcan Çakır ailesinin yakışıklı oğulları Enes, Yenikent Aydın Düğün Salonu’nda düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Her iki ailenin yakınlarının katılım gösterdiği cemiyette nikahı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün kıyarken, çiftin şahitliklerini ise Merve Pala ve Emrah Okan yaptı. Nikahın ardından evlilik cüzdanını genç çifte teslim eden Başkan Aygün, “Rabbimden bir ömür boyu huzur ve mutluluk diliyorum” temennisinde bulundu.