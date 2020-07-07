Oxford Üniversitesi'nden şok eden korona virüs açıklaması

Oxford Üniversitesi'den Profesör Dr. Tom Jefferson, yeni tip korona virüsün (Covid-19) daha önceki yıllarda İspanya, İtalya ve Brezilya’dan alınan kanalizasyon suyu örneklerinde görüldüğünü ve uygun çevre koşullarının ortaya çıkmasının ardından mutasyona uğrayarak salgını yarattığını açıkladı.





Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde yaklaşık 12 milyon kişinin enfekte olmasına ve 540 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, bilim insanları aşı çalışmalarının yanı sıra virüsün kaynağını bulmak için durmaksızın çalışıyor. Çünkü virüsün kaynağı olan hayvanın ve sıfırıncı hastanın belirlenmesi hastalığın tedavisi için çığır açacak sonuçları beraberinde getirebilir.

Ancak, Oxford Üniversitesi’nden bir profesör, virüsün kaynağına ilişkin ezberleri bozarak, Covid-19’un Çin menşeli olmaktan ziyade, elverişli çevre koşulları tarafından “tutuşturuluncaya” kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde pusuda beklediğini ve yıllardır var olduğunu iddia etti.

KANALİZASYONLARDA İZİNE RASTLANDI

Oxford Üniversitesi’ne bağlı Kanıta Dayalı Tıp Merkezi’nden (CEBM) Profesör Dr. Tom Jefferson, yeni araştırmalarda, virüsün geçen Aralık ayında Wuhan’da görülmesinden yıllar önce virüsün varlığına dair kanıtların ortaya çıktığını söyledi. Buna göre, yıllar önce İspanya, İtalya ve Brezilya’daki kanalizyonlardan alınan örneklerden yeni tip corona virüsün izlerine rastlandı.

Söz konusu keşif, bilim insanlarının Covid-19’un kökenleri araştırırken daha önce tanımlanamamış virüslerin bulunduğu küresel veritabanlarını incelerken yapıldı.

İSPANYOL GRİBİ İLE BENZER

Konuyla ilgili The Daily Telegraph’a konuşan Jefferson, benzer bir durumun 1918 -1920 yılları arasında yaşanan ve dünya nüfusunun üçte ikisini enfekte eden İspanyol gribi salgınında da yaşandığını söyledi.

"KOŞULLARIN OLUŞMASINI BEKLEDİ"

Yaklaşık 50 milyon kişinin hayatına mal olduğu düşünelen salgın ile Covid-19 arasındaki benzerlik için Jefferson, “Covid-19’a olan ilginç olaylar İspanyol gribinde de yaşandı. 1918 yılında dünyanın geri kalanıyla iletişim kurmayan Batı Samoa’da nüfusun yüzde 30’u öldü. Bunun tek bir açıklaması olabilir, bu tür virüsler bir yerden gidip bir yerden gelmedi. Aslında her zaman oradaydılar ve bir şey onları tetikledi. Bu belki insan nüfusunun yoğunluğunun artması ya da çevre koşullarının değişmesi olabilir. Şu anda araştırdığımız şey aslında tam olarak bu” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Profesör Jefferson, SARS-CoV-2’nin (yeni tip corona virüs) salgın başlamadan önce kanalizasyon sistemleri ve paylaşılan tuvaletler aracılığıyla yayıldığına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak Yeniçağ: Oxford Üniversitesi profesöründen şok açıklama: Yıllardan bu yana pusuda bekliyordu