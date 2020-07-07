CHP Kocaeli, Kandıra İlçe Örgütü’nü ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimi CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular ve yönetimini ağırladı. İl kongresi sonrasında araya giren pandemi süreci sebebi ile kabul ziyaretlerini ertelediklerini ifade eden Başkan Yıldızlı, “İlçe örgütlerimiz ile pandemi sebebi ile fiziken bir araya gelememiştik. Kandıra ilçemizin yapmış olduğu ziyaretten ötürü mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.
KANDIRA’YA GELİYORUZ
12 ilçede muhtarlık ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yıldızlı, “Önümüzdeki haftalarda Kandıra ilçemizde muhtarlıklarımızı ziyaret edeceğiz. Köylerin mahalle statüsüne geçmesinin ardından yaşanan sıkıntıları biliyor ve bu sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ilk ağızdan dinleyerek çözüme ulaştırmak adına en yakın zamanda Kandıra’da esnaf ve muhtarlık ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.