Uçan Uber geliyor!

Asıl işi şehir içinde kullanılabilecek drone’lar geliştirmek olan Urban Aeronautics, ‘Uçan Uber’i başarılı olursa ilk olarak İsrail’de acil servislerin hizmetinde olacak. Şalom'da yer alan habere göre, son 60 yıldır insanlığın hayali olan, ünlü TV dizisi kahramanı George Jetson’un uçan araba hayali halen gerçekleşmiş değil. Ancak bu konuda çalışan dünyada bir düzine şirket var. Amaç şehir ortamında kullanılabilecek, pratik, ucuz, dört tekerleği ile kara yollarında giderken gerektiğinde dikine havalanabilecek bir araç yapmak.

HAVA İTİCİ FANLAR SAYESİNDE UÇABİLİYOR

Urban Aeronautics bugünlerde yine kendi ürünü olan Cormorant adlı ‘insansız drone’nunu uçan araba olarak modifiye etmek için çalışıyor.İsrailli firmanın uçan araba üzerine çalışan diğer şirketlerden farklı iki önemli özelliği var: Bunlardan ilki, CityHawk adını verdikleri arabanın kanatları ve dışarıdan herhangi bir pervanesi de yok. Araba, altına ve kuyruk içine yerleştirilmiş, firmanın uzun yıllardır üstünde çalıştığı, jet tarzı hava itici fanlar yardımıyla havalanıp uçuyor. Diğer özelliği ise,bir kaldırıma veya bir çatıya inecek kadar küçük olması.