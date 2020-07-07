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07 Tem 2020 - 20:48- Asayiş G: 07 Tem 2020 - 20:51

Tartıştığı genç tarafından yere itilip hayatını kaybetti!

Gölcük'te tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşerek kalp krizi geçiren 71 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, 16.00 sıralarında Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi Sahil Ceddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Kaşıkçı (71) adlı şahıs, davranışları konusunda uyardığı sahilde yüzen gençlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 15 yaşındaki H.S. tarafından itilen Kaşıkçı, dengesini kaybederek yere düştü. Düştükten sonra Kaşıkçı’nın hareket etmediğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Gölcük Neceti Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaşıkçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yere düştükten sonra kalp krizi geçirdiği iddia edilen ve 2 yıl önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen yaşlı adamın cesedi hastane morguna kaldı. Kaşıkçı’yı iterek yere düşmesine neden olan H.S. adlı çocuk ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

07 Tem 2020 - 20:48 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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