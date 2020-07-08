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08 Tem 2020 - 10:01- Gündem G: 08 Tem 2020 - 10:08

Sürdürülebilir tarım için toprak analizi

Ucuz ve sağlıklı gıda temin edilebilmesi için çiftçiye destek veren Büyükşehir, toprak yapısının korunmasına ve girdi maliyetlerinin azaltılmasına katkı sunuyor.
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Tarım ve sulama alanlarının her geçen gün daraldığı dünyamızda sürdürebilir tarım anlayışı giderek önem kazanıyor. COVID19 salgınıyla birlikte daha da önemi artan ‘Gıda Güvenliği’ konusu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve Kocaeli’de de yakından takip ediliyor. Ucuz ve sağlıklı gıda temin edilebilmesi için çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarım anlayışının en önemli şartlarından biri olan Toprak Analizini tüm kent genelinde gerçekleştiriyor.

ÜCRETSİZ ANALİZ VE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toprak analizleri Kocaeli’nin tamamında yapılıyor. Gübre kullanımını azaltmak ve çiftçiyi gereksiz maliyetten korumak için yapılan analizler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin deneyimli personeli tarafından gerçekleştiriliyor. Ücretsiz olarak verilen analiz ve danışmanlık hizmetleriyle çiftçi toprağın durumuna göre gübre ve ürün seçimi yaparak verimi yüksek tohum, fide ve fidanları toprakla buluşturuyor.

TOPRAĞIN YAPISI KORUNUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Ayşe Gülçebi, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu söyledi. Pek çok alanda destek verdiklerini aktaran Gülçebi, bu desteklerden birinin de toprak analizi olduğunu kaydetti. Arazinin büyüklüğüne göre 4 ya da 5 farklı noktadan araziyi temsil edecek şekilde ortalama 1,5 kilogram toprak numunesi aldıklarını söyleyen Gülçebi, “Aldığımız toprağı analiz ettikten sonra çıkan sonuca göre çiftçimizin kullanması gereken gübreyi belirliyoruz. Böylelikle çiftçimizin gereksiz gübre kullanımını önleyerek toprağın yapısını da korumuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİNİN GİRDİ MALİYETİ AZALTILIYOR

Sürdürülebilir tarım anlayışının ana unsurlarından birinin toprak analizi olduğunu vurgulayan Gülçebi, “Çiftçimizin girdi maliyetlerinin azaltılmasına da katkı sağlamış oluyoruz. Buradaki 10 dönümlük tarladan 5 farklı noktada 30 santimetrelik derinlikten numunelerimizi aldık. Bu numune analiz edildikten sonra uygun gübreleme takvimi çıkarılacak ve arazi biberiye yetiştiriciliği için hazırlanacak” şeklinde konuştu.

BİNLERCE ÜRETİM ALANI KONTROL EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli ziraat mühendisleri her yıl binlerce sera, bağ, bahçe ve tarla gibi üretim sahalarının kontrollerini gerçekleştirerek danışmanlık hizmeti veriyor. Büyükşehir, yüzde 50 hibeli destek projeleriyle de çiftçinin üretimini artırmasını ve bilinçli tarım uygulamalarını hayata geçirmesini hedefliyor.

08 Tem 2020 - 10:01 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Sevinç - Zamanında deniz ile cengiz Topel arası yerine saglık taslık kayalık alanlar sanayi bölgesi yapılsaydı şimdi Kocaeli Antalya İn Mersin in Aydın Manisa canakkalenin sebze meyvesini mahkum olmazdı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Temmuz 10:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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