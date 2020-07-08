Gözler kritik toplantıda! Bakan Koca açıklama yapacak

10 Mart’tan beri corona virüsü salgınıyla mücadele eden Türkiye’de vaka sayısı 207 bin 897’ye, vefat sayısı 5 bin 260’a yükseldi. Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Saat 19.00’da ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bir basın toplantısı düzenleyecek.