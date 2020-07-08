Sanayi sitesi sular altında!

Kocaeli’de gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sebebiyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yağmurun şiddetini arttırması sonucu İzmit Sanayisi rutinini bozmadı. Sular altında kalan sanayide zor anlar yaşanırken İSU bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. İzmit Sanayi Sitesi güvenlikleri de İSU ekiplerine yardım etti. İSU ekipleri tankerlerle suyu boşaltmaya çalışırken esnaf gün içinde tekrar yağış olması ihtimalinden endişe duyduğunu belirtti.