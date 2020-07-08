Yoğun yağış sonrası Büyükşehir ekiplerinden anında müdahale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde aniden bastıran yağışa karşı 735 personel ile tüm kentte görev başında. Yağış boyunca teyakkuzda olan Kocaeli İtfaiyesi’nden 20, Zabıta Daire Başkanlığı’ndan 20 ve İSU Genel Müdürlüğü’nden 12 ekip sahada yer aldı. Kocaeli genelinde 12 ilçede birçok noktada görev yapan ekipler, olumsuzlukların yaşanmaması için hızlı bir şekilde su taşkınlarına, tıkanma olasılığı olan mazgallara ve su birikintilerine müdahale ediyor.

SORUN YAŞANMAMASI İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yağışın başlaması ile birlikte teyakkuza geçerek, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. Ev, bahçe ve iş yerlerinin içinde biriken sular, itfaiye ve İSU ekiplerince tahliye edilirken, yollarda yaşanan su taşkınlarına anında müdahale edilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Tıkanabilecek olan mazgallar Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından hızla temizleniyor.

SORUN YAŞAYAN YERLERE ANINDA MÜDAHALE

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de aniden bastıran yoğun yağmur yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için Kocaeli İtfaiyesi’nden 215, İSU’dan 120, Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daireleri’nden 400 personel ile sahaya çıktı. Yoğun yağmur yağışında Büyükşehir ekipleri, Kocaeli’nde hiçbir yolun, ev ve iş yerlerinin sular altında kalmaması için tüm ekipleriyle birlikte müdahale ediyor. Ani bastıran sağanak yağmurun aksaklık yaşatmaması için sahada olan Büyükşehir ekipleri, sorun yaşayan yerlere anında müdahale ediyor.