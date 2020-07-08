Başiskele’de Organik Köylü Pazarı’nda yer seçimi yapıldı

Başkan M. Yasin Özlü’nün başkanlığında Başiskele Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine Kazandere Mahalle Muhtarı Mehmet Çalık, Tepecik Merkez Mahalle Muhtarı Ali Özkanlı, Camidüzü Mahalle Muhtarı Recep Bıyık, Aksığın Mahalle Muhtarı Mehmet Borlak, Servetiye Camii Mahalle Muhtarı Mithat Çelik, Servetiye Karşı Mahalle Muhtarı Halit Artan ve Serindere Mahalle Muhtarı Cevdet Topal katıldı.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Yakacık Mahallesi Hamdi Taşpınar Caddesi Hacı Haliller Mevkii’nde Haziran ayı başında yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan Organik Köylü Pazarı’nda Yuvacık Barajı Havzası’nda bulunan köy halkı, ürettikleri organik ürünleri kura çekimi sonrası belirlenen dükkanlarda satmaya başlayacak.

Başiskele’nin doğal güzelliklerine uygun olarak Yakacık Mahallesi Hamdi Taşpınar Caddesi Hacı Haliller Mevkii’nde ahşap malzemelerden 9 adet dükkan, 1 mescit ve WC’lerden oluşan Köylü Pazarı’nda tarımsal ve hayvansal ürünler üreten köylüler, organik ürünlerini düzenli ve nezih bir ortamda satabilecek.

20 ARAÇLIK OTOPARK

Başiskele’ye gelen yerli ve yabancı turistlerin yeni uğrak noktası olacak Organik Köylü Pazarı’nda alışveriş yapacak vatandaşların otopark sıkıntısı yaşamaması ve araç trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için pazar alanının ön tarafında da 20 araçlık otopark bulunuyor.

BAŞİSKELE’NİN TURİZMİNE DE KATKI SAĞLAYACAK

Göreve başladığından beri Başiskele’nin turizm potansiyelini de arttırmak için canla başla çalışan ve bu doğrultuda ilçede güzel işlere imza atan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Organik Köylü Pazarı’nda bir dükkanı da Başiskele’nin turizm tanıtım faaliyetlerinde kullanılması için tahsis etti.

BAŞKAN ÖZLÜ: ÜRETİCİ KÖYLÜLERİMİZİN HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ

Organik Köylü Pazarı’nın üreticiyle halkın en doğal buluşma noktası olduğunu söyleyen Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Köylü pazarımızın dükkan seçimi için köy muhtarlarımızın katılımıyla bir çekiliş gerçekleştirdik. Tüm üretici köylülerimiz bu pazarımızda her türlü organik ürünü doğrudan halka satış imkanı sunacak. Başiskeleli hemşehrilerimiz tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve, süt ve süt ürünleri, yumurta, ev yapımı organik yöresel ürünler bu pazarımızda satılabilecek. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanacak. Başiskele Belediyesi olarak ilçemizde sağlıklı beslenme ve yaşamı destekliyoruz. Üretici köylülerimizin her zaman yanındayız. Organik Köylü Pazarımız’ın ve çekilişimizin halkımız ve Başiskelemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.