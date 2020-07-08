Ağaç araçların üzerine devrildi

Kocaeli’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış bugün sabah saatlerine kadar sürdü. Kent genelinde insan hayatını olumsuz etkilen yağış nedeniyle birçok mahallede su baskınları oluşurken, işyerleri de zarar gördü.
ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ
İzmit Tren Garı İstasyon Caddesi mevkiinde bulunan otoparkta yoğun yağışa dayanamayan ağaçlar üst üste park halinde duran araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çalışma başlatarak devrilen ağaçları motorla kesti. Ağaçların kesilerek kaldırılmasının ardından araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
izmitsever - her seferinde aynı terane kesin budayın temizleyin şu ağaçların fazla dallarını birinin ölmesi mi gerek yetkililere sesleniyorum...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.