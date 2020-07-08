Ağaç araçların üzerine devrildi

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Kocaeli’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış bugün sabah saatlerine kadar sürdü. Kent genelinde insan hayatını olumsuz etkilen yağış nedeniyle birçok mahallede su baskınları oluşurken, işyerleri de zarar gördü.

ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

İzmit Tren Garı İstasyon Caddesi mevkiinde bulunan otoparkta yoğun yağışa dayanamayan ağaçlar üst üste park halinde duran araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çalışma başlatarak devrilen ağaçları motorla kesti. Ağaçların kesilerek kaldırılmasının ardından araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.