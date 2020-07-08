AKP’li Meclis üyesi hem İzmit’i hem de İSU’yu hedef aldı

Kocaeli’de etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle birçok yerde su baskını yaşanırken, en çok etkilenen ilçelerden birisi de İzmit oldu. Her yağış sonrası Atatürk Bulvarı’nda dükkanları su basarken, AKP’li İzmit Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çetin yaptığı yazılı açıklamayla hem İzmit Belediyesi’ni hem de farkında olmayarak İSU’yu hedef aldı.

“ÖNCEDEN TEDBİR ALINMALIYDI”

Servis edilen açıklama şöyle: “İzmit’te dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle İzmit’in bazı kesimlerinde su baskınları yaşandı. Özellikle şehrin aşağı kesimleri olan Atatürk Bulvarı’nda yaşanan su baskınlarıyla ilgili konuşan AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çetin, şunları söyledi: “Bölgemizin çok şiddetli yağış alacağı hususunda günler öncesinden uyarılar yapıldı. Elbette afetler karşısında yapacak birşey yok ama bu tür baskınları önlemek için önceden gerekli tedbirler alınmalıydı.

“MAZGALLAR TIKANDI”

İzmit Belediyesi’nin Turan Güneş Caddesinin üst kesimlerinde yapılan inşaat ve yol çalışmaları sırasında çıkarılan toprak olduğu gibi bırakıldı. Günlerdir kaldırılmadı. Sağanak yağmurla birlikte bu toprak ve toplanmayan çöplerin mazgalların tıkamasında büyük etkisi var. İzmit’te taş boyamakla, trafik ışıkları terör örgütünün sözde bayrağının renklerine benziyor demekle hizmet olmaz. Daha acil ve önemli konular var. Belediyenin sıradan işleri bile aksıyor, çileyi vatandaşımız çekiyor. İzmit Belediyesi yağmur yağdıktan ve su baskınları yaşandıktan sonra toprak kaldırma çalışmasına başlamış. İş bilmezliğin adeta fotoğrafı çekilmiş.”