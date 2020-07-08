Başkan Özlü’ye Doğum Günü Sürprizi

Başiskele Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen 2020 yılı Temmuz ayı 4. Olağan Toplantısı 2. Birleşimi sonunda belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Özlü’nün AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığı günden bu zamana kadar olan fotoğraflardan oluşan video Belediye Meclis Salonu’nda gösterildi. Videoyu izlerken duygu dolu anlar yaşayan Başkan M. Yasin Özlü, “Doğum günümü unutmayıp bana bu güzel anı hediye ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Daha nice yıllarda Mavi Yeşil Başiskele’mizde hep birlikte güzel işler yapmayı Yüce Mevla bizlere nasip etsin.” dedi.

Başkan Özlü daha sonra meclis üyeleri ile birlikte toplantı salonuna geçerek kendisine özel olarak hazırlanan ve üzerinde fotoğrafıyla birlikte “Güzel işlerle dolu, nice güzel yaşlara” yazılı doğum günü pastasını kesti.