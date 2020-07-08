Kocaelispor yönetim kurulu bu akşam saatlerinde olağan toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim kurulunda alınan kararlar şöyle duyuruldu: ‘’2020/2021 Sezonunda yeniden Teknik Direktörlük görevi için Sn. Selahaddin Dinçel ve ekibi ile prensip anlaşması sağlanmıştır. 2020/2021 sezonu kadro yapılanması iç ve dış transfer görüşmeleri için Başkanvekili Sn. Bekir Halefler başkanlığında. Sn. İsmail Araç, Sn. Tümer Uslu, Sn. Yaşar Arslan ve Sn. Bahadır Taşer'den oluşan transfer komitesi oluşturulmuştur. Kocaelispor Kulübümüzün geleceğinin planlanması, şehrimizdeki profesyonel, amatör spor kulüpleri ve futbol okulları ile koordinasyonların sağlanması, yurtiçi futbolcu izlenmesi, taranması kısaca kulübümüzün geleceğinin özkaynakları ile planlanıp geliştirilmesi için geçmiş yıllarda kaptanlıklarımızı yapmış Sn. Zeki Kaya liderliğinde, Osman Çakır, Nuri Çolak ve Kamuran Akşar'dan oluşan bir teknik yapı kurulması kararı alınmıştır. Alınan kararların kulübümüz ve camiamız için hayırlı olması dileklerimiz ile kamuoyunun bilgilerine sunulur.’’