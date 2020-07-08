Kocaelispor yönetim kurulu bu akşam saatlerinde olağan toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim kurulunda alınan kararlar şöyle duyuruldu: ‘’2020/2021 Sezonunda yeniden Teknik Direktörlük görevi için Sn. Selahaddin Dinçel ve ekibi ile prensip anlaşması sağlanmıştır. 2020/2021 sezonu kadro yapılanması iç ve dış transfer görüşmeleri için Başkanvekili Sn. Bekir Halefler başkanlığında. Sn. İsmail Araç, Sn. Tümer Uslu, Sn. Yaşar Arslan ve Sn. Bahadır Taşer'den oluşan transfer komitesi oluşturulmuştur. Kocaelispor Kulübümüzün geleceğinin planlanması, şehrimizdeki profesyonel, amatör spor kulüpleri ve futbol okulları ile koordinasyonların sağlanması, yurtiçi futbolcu izlenmesi, taranması kısaca kulübümüzün geleceğinin özkaynakları ile planlanıp geliştirilmesi için geçmiş yıllarda kaptanlıklarımızı yapmış Sn. Zeki Kaya liderliğinde, Osman Çakır, Nuri Çolak ve Kamuran Akşar'dan oluşan bir teknik yapı kurulması kararı alınmıştır. Alınan kararların kulübümüz ve camiamız için hayırlı olması dileklerimiz ile kamuoyunun bilgilerine sunulur.’’
Kocaelispor, Dinçel ile yoluna devam edecek
Kocaelispor yönetimi, bu akşam yaptıkları toplantı sonrası 2020-2021 sezonunda yeniden teknik direktörlük görevi için Selahaddin Dinçel ve ekibi ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu
HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ
Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...0262 335 63 66 /67/68/69
SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR
- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...0 262 349 50 81-83-84
SATILIK DUBLEKS DAİRE
- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...0545 200 04 04
ELEMAN ARANIYOR
- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.
ACİL ELEMAN ARANIYOR
İddAa bayiine - İzmit merkezde ikamet eden, - Haftada 4/5 gün ve - Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...
SATILIK DUBLEX DAİRE
- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...0545 200 04 04
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI
İKİZLER KURBANLIK
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK
Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR
İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.