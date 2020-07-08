Kocaeli Barosu toplandı

Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan yasa değişikliği ile ilgili Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir İzmit Yunus Emre Nikah Salonu’nda toplantı düzenledi. Toplantıya çok sayıda avukatın yanı sıra eski baro başkanları da katıldı.

SİYASİ BİR AYRIŞMA OLMADI

Kocaeli Barosu’nun bugüne dek hukukun üstünlüğünü savunduğunu belirten Kocaeli Baro Başkanı Candemir, “Kocaeli Barosu geçmişiden bugüne dek hukukun üstünlüğünü savunmuştur. Vatandaşın savunma hakkını gereğiyle yerine getirmek için mücadele etmiştir. Kimi zaman ülkeyi yönetenler ile ayrışmış olabiliriz ama bu asla siyasi bir ayrışma olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Devamında süreci değerlendiren Candemir, “Kimi gün sosyal medya hesaplarımızdan kimi zaman veb sayfalarımızdan sizinle paylaştık. Kapalı kapılar ardında mesleğimiz ile ilgili görüşmeler yapıldı. İki gündür yaşadıklarımızı not alayım derken onlarca sayfa not yazdım.”dedi

TORBA YASALARA ŞAHİT OLDUK

Süreci kendilerinin de basından takip ettiğini belirten Candemir, “Fiziki bir toplantı olmaması nedeni ile baro başkanları ile ilk toplantımızı internet üzerinden yaptık. Baroların bölünmesine karşı olduğumuzu açıkça ifade ettik. Bir gecede torba yasalara şahit olduk. Gecikmeden süreci takip etme istediğimizi ifade ettik. 1 Haziran’da ilk fiziki toplantımızı yaptık. Burada da çoklu baroya karşı olduğumuzu söyledik.” İfadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI İLE RANDEVU TALEP ETTİK

Candemir, “Bu yasa değişikliği ile ilgili birlikte toplantılar yapabileceğimizi ifade ettik. En nihayetinde bu duyurular ilgililer tarafında dikkate alınmadı. Barolar Birliği’nden sürekli Cumhurbaşkanı ile randevu talep ettik. Barolar Birliği Başkanı bir değişiklik olamadığını ifade etti. Sonra Cumhurbaşkanı düzenin değişeceğini açıkladı. Sürecin devamında Adalet Bakanı ile bir görüşme yaptık. Kendisi bize “Ben elimden gelen gayreti göstereceğim siz de partilerin grup başkanvekilleri ile bir toplantı yapın” dedi. Görüşmenin hemen ardından Ombudsman Şeref Malkoç ile görüştük. Diğer partilerin başkanvekillerine toplantı talebinde bulunduk. En sonunda yürüyüş kararı aldık. Ankara’da 27 saat boyunca ablukaya alındık. Saatler sonra bize sırtını dönen Türkiye Barolar Birliği Başkanına sırtımızı döndük. Sonrasında Ankara’ya yürüyerek Anıtkabir’e çelengimizi bıraktık.” şeklinde konuştu.

TEPKİMİZİ GÖSTERMELİYİZ

Baro sürecini değerlendirmek üzere söz alan Eski baro başkanı Fahri Örengül, “Bu yasayı savunanlar siyaset yapmıyor ama buna karşı gelenler siyaset yapıyor diyorlar. Biz tepkimizi göstermeliyiz. Bu yasa çalışmasını milat kabul ederek yasa çıksa da çıkmasa da baroların asli görevi avukatlık yasası olmalıdır. Ayrı baro kurmak isteyen olursa bunun peşinde olmalıyız. Barolar daima parti üstü davranmıştır. Sesimizi duyurmak için İmza kampanyası çok önemlidir. İmza kampanyasını yapmak gerekir, bu durumu ilçe ilçe avukatlarımıza anlatalım.” dedi.

BAROLARI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

2010 anayasasında asıl amacın yargıyı ele geçirmek olduğunu belirten eski baro başkanı Sertif Gökçe, “Çeşitli zamanlarda baroları ele geçirmeye çalıştılar. Ama bu dönem Pandemi fırsat görülerek bu yasa komisyondan geçti ve yarın görüşülecek. Sosyal medyada bile çok sınırlı sayıda avukat bu durum hakkında konuşuyor. Barolar birliği başkanının tutumu sebebiyle bir birlik olmadı. Kararların internet üzerinde alındı fakat kamuoyuna tam olarak anlatılamadı. Bizde bu duruma tepki olarak duruşmalara bir gün girmeyebiliriz, her gün belli saatlerde mesleğe saygı duruşu yaparak tepkimizi ortaya koyabiliriz. Bu yasayı komisyondan geçen çoğu kişi avukat, istemeyerek de olsa evet diyorlar. Bu yasa 3 sene sonra 5 sene sonra da olsa geri dönecek. Her zaman yanınızda olduğumu belirtmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

Doğanay YILMAZ