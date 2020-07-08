CHP Kocaeli adına anlamlı bağış

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Kongresi sonrası araya giren pandemi süreciyle kabul ziyaretlerine ara veren CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri, normalleşme adımıyla Kocaeli Siyaset Üretim Merkezi Topluluğu’nu partinin il binasında ağırladı. Başkan Yıldızlı’nın kongre sonrasında tebrik için çiçek yollamak yerine çeşitli dernek ve vakıflara bağış yapabilirsiniz çağrısına kulak veren Kocaeli Siyaset Üretim Merkezi Topluluğu, CHP Kocaeli adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağış yaptıklarını açıkladı. Ziyaretten ve anlamlı bağış etkinliğinden ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Yıldızlı, Kocaeli Siyaset Üretim Merkezi Topluluğu’na CHP Kocaeli İl Örgütü adına teşekkürlerini iletti. Kocaeli Siyaset Üretim Merkezi Topluluğu, Başkan Yıldızlı ve yönetimine yeni dönemde başarılar diledi.