Dilovası’nda mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Kurban Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için çalışmaları yoğunlaştıran Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkların genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki mezarlıklar ve şehitliklerde hummalı bir çalışma başlattıklarını belirterek “Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arefe günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın, yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.