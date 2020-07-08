Başkan Hürriyet, Fethiye Caddesi için TMMOB ile bir araya geldi

Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması için fikir alış verişinde bulunmak üzere toplantıda İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e; İzmit Belediye Başkanı Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Proje Koordinatörü Arsal Arısal, CHP İl Başkan Yardımcısı Gökhan Darcan, İl yönetim kurulu üyeleri İlker Ulusoy ve Mehmet Demirtaş, İl Sekreteri Bülent Sarı, Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Murat Kürekçi, İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Kahraman Bulut, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Sözen, Mimarlar Odası Başkanı Füsun Yılmaz Deniz, Harita Kadastro Mühendisleri Odası Kocaeli Bölge Temsilcisi Cuma Özdemir, Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, Peyzaj Mimarları Odası Kocaeli İl Temsilcisi Onur Öztürk, Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube yöneticisi Bahar Yünyeli, Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şube yöneticisi Hüseyin Yılmaz, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Sekreteri Mehmet Ali Erman, Şube Saymanı Hüseyin Yılmaz, Mimarlar Odası Kocaeli Şube Sekreteri Alper Dölger, yönetim kurulu üyeleri Fatih Keskin, Gökhan Keskin hazır bulundu.

SİZLERİN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, toplantıda yaptığı konuşmada TMMOB İKK üyelerine projeyi anlatırken, Türkiye’de ilk defa bir düzenleme çalışmasının halk oylamasına açıldığını belirtti. Jüri üyeleri tarafından 59 projeden 3 eşdeğer projenin seçildiğini belirten Başkan Hürriyet, bu projelerin Fethiye Caddesi’nde halk oylamasına sunulduğunu dile getirdi. TMOOB Kocaeli İKK’nın, halk oylamasından sonra ortaya çıkan olan projeye olan katkılarının son derece önemli olduğunu dile getiren Başkan Hürriyet, “Ortaya çıkan projeye olan desteklerinizi gerek şahsım, gerek İzmit Belediyesi olarak oldukça değerli buluyorum” açıklamasında bulundu

İZMİT’E FAYDALI OLACAK BİR PROJE

Toplantıda konuşan TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri Murat Kürekçi ise, toplantının öneminden söz ederek, “Bugün burada İzmit için bir araya geldik. İzmit Belediyesi ile birlikte yapacağımız çalışma kentimize olumlu anlamda pek çok şey katacaktır. Hep birlikte alacağımız kararlar ile İzmit’e faydalı olacağımızı düşünüyorum. Bir an önce Fethiye Caddesi’nin daha etkin ve konforlu kullanımı ve kent estetiğine uygun bir şekilde değişimi için elimizden geleni yapmaya hazırız” açıklamasında bulundu.