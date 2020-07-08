Sağıroğlu: “Gelecek Kocaeli Gurur kaynağımız oldu”

Gelecek Partisi kurucular kurulu üyesi ve genel başkan Prof. Ahmet Davutoğlu’nun yakın çalışma ekibinde yer alan Nuray Sağıroğlu, Kocaeli il teşkilatını ziyaret etti. Genel başkan Prof. Ahmet Davutoğlu’nun bir ay önceki ziyaretinde de hazır bulunan Nuray Sağıroğlu, “Kocaeli benim ikinci memleketim. Uzun yıllar Derince’de yaşadım. Ülkemizin geleceği için meşakkatli bir yola çıktık. Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde teşkilatlanma konusunda ciddi mesafeler katettik. Sokağa çıkmanın bile mümkün olmadığı dönemde 63 ilde teşkilatlandık. Bu 63 il arasında Kocaeli’yı ayrı tutuyoruz. Ankara’dan takip edebildiğim kadarıyla çok başarılı oldunuz. Her gittiğimiz şehirde sizleri örnek gösteriyoruz” dedi. Ansızın geldiği partide İzmit İlçe Başkanı Gülşen Efe, kadın kolları başkanı Nurşen Çil, il başkan yardımcıları; Ömer Uçar, Cihan Yıldız, Fatih Büyükavcı, Yunus Küçükpolat, il yönetim kurulu üyesi Birsen Öztürk tarafından karşılanan Sağıroğlu, yaşanan yoğunluk ve hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.