Piknik alanları düzenli temizleniyor

Körfez Belediyesi ekipleri, hafta sonu vatandaşların ziyaret edip piknik yaptığı doğa harikası alanlarda mıntıka temizliği yaptı. Vatandaşların vakit geçirdiği bu alanlar, havaların da ısınmasıyla birlikte vatandaşların akınına uğradı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de bu bölgelerde genel denetim ve mıntıka temizliği gerçekleştirdi.
150 KİLO ÇÖP TOPLANDI
Yere atılan ve olduğu gibi bırakılan çöpler, Körfez Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. 10 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmada 150 kilo çöp toplandı. Doğal güzelliği ile büyüleyen alanlarda düzenli olarak çalışma yürüttüklerini belirten ekipler, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını istedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.