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08 Tem 2020 - 11:09- Gündem G: 08 Tem 2020 - 11:13

Kocaeli'de 1 saatlik sağanak yağış iş yerlerini sular altında bıraktı

İzmit'te etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle birçok iş yerini sel suları basarken, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
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Kocaeli’nin İzmit ve Derince ilçelerini, sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak etkisi altına aldı. Yağış nedeniyle İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi ve İzmit Sanayi Sitesinde bulunan birçok iş yerini su bastı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağış öncesi teyakkuza geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat süren yağış dururken, ekipler su baskınlarının olduğu bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Su baskınlarının yaşandığı iş yeri sahipleri ise kendi imkanları ile dükkanlarını temizlemeye çalıştı.

08 Tem 2020 - 11:09 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Adil - İ.KARAOSMANOĞLU TÜM PARALARI ALTYAPIYA GÖMDÜ.....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Temmuz 12:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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