WhatsApp ve Facebook sohbette birleşiyor!

WhatsApp bir kez daha yeni özelliği ile gündemde. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile dijital dünyanın en popüler mesajlaşma programı WhatsApp, Facebook Messenger’la çapraz sohbet desteğine sahip olacak. Söz konusu özellik sayesinde bir Facebook Messenger kullanıcısı, kolaylıkla başka bir WhatsApp kullanıcısı ile iletişim kurabilecek.
ZUCKERBERG AÇIKLAMIŞTI
Facebook ve WhatsApp’ın sahibi olan Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıl Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın birbirine entegre edileceğini açıklamıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.