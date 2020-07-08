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08 Tem 2020 - 11:19- Eğitim G: 08 Tem 2020 - 11:21

GTÜ Rektörü Aslan basınla buluştu

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan yaptığı sunumda, GTÜ’nün 2018-2020 yıllarını kapsayan akademik ve idari durumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
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Gebze Teknik Üniversitesine 2018 yılında atanan Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan basın mensupları ile GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonunda bir araya gelerek üniversitenin akademik ve idari durumuna yönelik bilgilendirmelerde sunumu yaptı. Toplantıya basın mensuplarının yanı sıra, GTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erhan Demirbaş, Prof. Dr. Bülent Keskinler, GTÜ Genel Sekreter V. Nadir Yıldırım ve GTÜ Teknopark Genel Müdürü Güray Değerli katıldı.

GTÜ LİSTE BAŞI

Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan sunumuna ulusal ve uluslararası yükseköğretim değerlendirmeleri yapan kuruluş ve araştırmaların sonuçlarını açıklayarak başladı. 2020 Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı Devlet Üniversiteleri listesinde 2. sırada yer alan GTÜ'nün,  Times Higher Education Genç Üniversiteler Sıralamasında dünya çapında 301-350 bandında, Nuture Index 2020 ilk on içinde, U.S.News Best Grand Schools dünya genelinde 500-600 bandında, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında araştırma üniversiteleri içinde en fazla destek alan 2. üniversite, URAP'ta Devlet Üniversiteleri içinde 8. sırada, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ilk 10'da yer aldığını belirtti. GTÜ'nün uluslararasılaşmasının en önemli hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Rektör Aslan, Türkiye Birleşik Krallık Yüksek Öğretim Stratejik Ortaklıklar Forumu’nda Türkiye’yi temsil eden 14 üniversiteden birisi olduklarını, İran, Taiwan, ABD gibi ülkelerde bulunan yüksek öğrenim kuruluşları ile etkileşimde olduklarını ve Uluslararası Üniversiteler Konseyinde görev aldıklarını ifade etti. Yurt dışı birçok proje ve iş birliktelikleri için yoğun bir gayret gösterdiklerin belirtti.  

ORDU İÇİN MÜHENDİS YETİŞTİRECEK

Akademik gelişmeler başlığı altında; Uluslararası Uçak Teknolojileri, MRO ve Havacılık Operasyonları  Sempozyumu gibi birçok etkinliğe paydaş olduklarını söyledi. Aslan, eğitime destek anlamında Fujitsu Türkiye’nin, TEI'nin, Accenture firmasının GTÜ'de laboratuvar kurduklarını belirti. Üniversitenin 4 fakültesine ek olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin de eğitime başlayacağı müjdesini veren Rektör Muhammed Hasan Aslan, "fakülte çalışmaları uçak motoru gelişimi üzerine odaklanacak" dedi. Savunma ve Enerji Teknolojileri Enstitülerinin akademik çalışmalara başladığını duyurdu. Savunma Teknolojileri Enstitüsü'nün ordumuzun ihtiyacı olan mühendisleri yetiştireceğini söyleyen Aslan,su anda 7 adet subay ve 2 adet yabancı uyruklu misafir subayın eğitim aldığını belirtti. Aslan, eğitim faaliyetlerine ek olarak "GTÜ ATAM (Akıllı Tarım Araştırma ve Uygulama Merkezi) kurularak çalışmalara başladı. UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) çalışmaları hızlı ve etkin bir şekilde sonuca ulaştırılmıştır." dedi.

Üniversite sanayi iş birlikteliklerinin katlanarak arttığına vurgu yapan Aslan kamu ve özel sektörle ARGE faaliyetlerinin de yoğunlaştığını görselleri aktardı.Rektör Aslan," ilaç geliştirilmesi, turbo fan jet motor geliştirilmesi, Covid-19 yönelik çalışmalar, Socar gibi dünya devleri ile işbirliktelikleri, milli tarıma yönelik çalışmalar, belediyelere çözüm ortaklıkları,birçok sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi,uzay ve havacılık çalışmaları gibi birçok konuda önemli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarımız devam ediyor."şeklinde konuştu.

GTÜ TEKNOPARK FAALİYETTE

GTÜ Teknopark'ın kurularak çalışmalarına başladığını ifade eden GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, teknoparkta savunma, otomotiv, enerji, havacılık, uzay, malzeme, Bio-Teknoloji ve medikal, finans ve yazılım teknolojileri üzerine çalışmaların yoğunlaştığını belirtti. GTÜ TTO önemli miktarda önceki dönem borçlarını kapatarak, 8 milyon liranın üzerinde proje sözleşmesine imza attığını söyledi. Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın burs miktarlarının azalmasına rağmen GTÜ’nün kendi imkânları ile sağladığı bursların arttığının altını çizdi. Üniversitenin kalitesine uygun öğrenci yerleşmesi için liselerle sıkı ilişkiler içinde olduklarını söyleyen Aslan, liseleri ziyaret ettiklerini, etkinlikler düzenlediklerini, Milli Eğitim Müdürlükleri ile projeler hazırladıklarını belirtti. Rektör Aslan konuşmasını, öğrencilerin bilimsel, kültürel ve sportif başarılarından örnekler vererek tamamladı. Toplantı sonrası basın mensuplarına GTÜ kampüsünde bulunan zeytin ağaçlarını değerlendirmek için 2015’ten beri üretilen, GTÜ personelinin hasadını yaptığı personel ve ziyaretçilerle paylaşılan zeytin yağlarından armağan edildi.

08 Tem 2020 - 11:19 - Eğitim

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