Başkan Söğüt’ten Vali Yavuz’a ziyaret

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, beraberinde Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz ile birlikte Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ordu Valiliği görevinden Kocaeli Valiliği’ne atanan Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. ‘Hayırlı olsun’ temennisini ileten Başkan Söğüt, başarı dileklerinde bulundu.
BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ
Başkan Söğüt ayrıca Vali Seddar Yavuz’a ilçe hakkında ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgiler aktardı. Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Vali Yavuz, “Bu kente birlikte hizmet etmekten memnuniyet duyacağım” dedi. Başkan Söğüt ziyaret sonrasında Vali Yavuz’a hediye takdim etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.