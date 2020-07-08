İşte koronaya daha kolay yakalanan kan grubu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs(Kovid-19) ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kovid-19 ile kan grupları arasındaki ilişkiye değinen Kara, "COVID-19 kan grupları ilişkisi: A kan grubu olanlar, çok az olmakla birlikte, diğer kan gruplarına sahip olanlara göre daha kolay COVID-19 olurken, 0 kan grubu olanlar az oranda da olsa avantajlılar ve biraz korunuyorlar" ifadelerini kullandı.
Ateş Kara, mesajının devamında ise "Korunmanın esası mesafe, maske ve el yıkama, lütfen dikkat" diyerek, tedbiri elden bırakmama çağrısı yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Barcelona - çok anlamsız dünyanın en çok bulunan kan grubu A grubu , dolayısı ile en çok hastalığa yakalananlar da A grubundan olması kadar doal başka bişey var mı??
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.