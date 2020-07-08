Kocaeli'deki düğünlere kısıtlama geldi!

Bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görüldü. Kocaeli İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında konuyla ilgili yeni bir karar aldı.

İşte o karar:

"Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurularak; Mahallelerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde ve mahalli özellikler de dikkate alınmak suretiyle 10.00 - 22.00 saatleri arasında 2 saati geçmeyecek şekilde Kaymakamlıklarca belirlenmesine, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi."

