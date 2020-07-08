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08 Tem 2020 - 11:46- Spor G: 08 Tem 2020 - 11:48

Musa Aydın: "Kırkpınar için kararı Bilim Kurulu'na bıraktık"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, korona virüs sebebiyle ertelenen 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilişkin son kararı Bilim Kurulu'na bıraktıklarını açıkladı.
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, bu yıl 3-4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ancak korona virüs pandemisi nedeniyle ertelenen 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son durumuna ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 5 Haziran'da Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in de katılımıyla İstanbul'da yapılan toplantıda 3 Temmuz tarihine kadar salgının seyrine bakarak yeniden bir araya gelmeyi düşündüklerini anımsatan Aydın, "Ancak ben daha sonra Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan ile ardından da Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldim. Bakanımız kararı Bilim Kurulu'nun vermesinin daha doğru olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

"SON KARAR BİLİM KURULUNUN"

659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin son kararı Bilim Kurulu'nun vereceğini belirten Başkan Musa Aydın, "Güreşçilerimizin yaşadığı beklentiyi anlıyorum. Onların mağdur olmaması için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Ancak güreşlerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin kararı Bilim Kurulu verecek. Kurulun alacağı kararın ardından Yücel Yılmaz, Recep Gürkan ve Seyfettin Selim ile yeniden bir araya gelerek gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

"BİZ SEYİRCİLİ YAPMAK İSTERİZ"

Musa Aydın, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılmasına ilişkin olası bir kararın çıkmasının ardından Sarayiçi'ne seyirci alınıp alınmayacağı yönünde gelen bir soruyu ise, "Biz seyircili yapmak isteriz. Kırkpınar seyircisiz olmaz ama bu konuda da karar Bilim Kurulu'nun. Eğer seyirci almayın derlerse almayacağız. Belli sayıda izleyici gelecek denirse de gerekli her türlü tedbiri alırız" diye cevaplandırdı.

08 Tem 2020 - 11:46 - Spor

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