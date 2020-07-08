Bilgi Köprüsü Montessori’de duygusal mezuniyet töreni

İzmit Yenişehir Mahallesi, Arda Sok. No:39 adresinde eğitim veren Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu Pandemi önlemlerine uyarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet törenini ihmal etmedi. Bu yıl okul öncesi eğitimden mezun olan 26 öğrenci plaketlerle, kendileri için özel düzenlenmiş albümlerle uğurlandı.

UZAKTAN EĞİTİM BAŞARISI

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle dünya genelinde eğitime uzaktan devam edilmişti. Bilgi Köprüsü Anaokulları 8 Haziran-3 Temmuz arasında yüz yüze ilk telafi eğitimini tamamladı. Fiziksel mesafenin ve hijyen kurallarının ön planda tutulduğu her öğrenciye özel ayrı mezuniyet planı düzenlendi. Tören, sadece ebeveynlerin katılımıyla açık alanda yapıldı.

HER ÖĞRENCİYE MEKTUP

Duygusal anların yaşandığı programda öğretmenler her çocuğa ayrı ayrı özel mektuplar yazdı. Mektupları okuyan aileler duygusal anlar yaşarken tören açık alanda çeşitli ikramların bulunduğu kokteylle devam etti. Programın sonunda çocuklara özel hazırlanmış albümler hediye edildi.